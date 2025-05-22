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Вячеслав Быков — о Кубке Гагарина: хочу отдать должное моим землякам челябинцам

Вячеслав Быков — о Кубке Гагарина: хочу отдать должное моим землякам челябинцам
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре «Трактора» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Хочу отдать должное моим землякам челябинцам. Они были близки к трофею и играли самоотверженно, с большим желанием. Но «Локомотив» был сильнее и заслуженно победил», – приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, 21 мая в Ярославле прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что «Трактор» не мог вылететь из Ярославля из-за задержек рейсов в Москве.

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