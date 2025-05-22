Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, проиграв команде Дании

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Канады и Дании. Победу во встрече одержала сборная Дании со счётом 2:1.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте третьего периода Трэвис Санхайм с передач Сидни Кросби и Трэвиса Конечны забил первый гол во встрече. На 18-й минуте периода Николай Элерс с передачи Маркуса Лауридсена восстановил равенство в счёте. За 49 секунд до конца периода Ник Олесен с передачи Никласа Йенсена принёс сборной Дании победу.

Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании.