Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, проиграв команде Дании

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Канады и Дании. Победу во встрече одержала сборная Дании со счётом 2:1.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
На шестой минуте третьего периода Трэвис Санхайм с передач Сидни Кросби и Трэвиса Конечны забил первый гол во встрече. На 18-й минуте периода Николай Элерс с передачи Маркуса Лауридсена восстановил равенство в счёте. За 49 секунд до конца периода Ник Олесен с передачи Никласа Йенсена принёс сборной Дании победу.
Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании.
- 22 мая 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:13
-
22:52
-
22:35
-
22:23
-
22:21
-
21:48
-
21:45
-
21:20
-
21:03
-
20:44
-
20:27
-
20:10
-
19:52
-
19:49
-
19:25
-
19:06
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
18:05
-
17:42
-
17:23
-
17:05
-
16:47
-
16:28
-
16:25
-
16:12
-
15:50
-
15:30