Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в 1/2 финала ЧМ-2025

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Швеции и Чехии. Победу во встрече одержала шведская сборная со счётом 5:2.
На 13-й минуте первого периода Лео Карлссон с передач Расмуса Андерссона и Мики Зибанеджада открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Лукас Рэймонд с передачи Расмуса Сандина удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Лукас Рэймонд с передачи Расмуса Сандина сделал счёт 3:0, оформив дубль.
На четвёртой минуте второго периода Роман Червенка с передач Мартина Нечаса и Давида Пастрняка забил первый гол чешской сборной в игре. На 15-й минуте периода Лео Карлссон с передач Мики Зибанеджада и Маркуса Юханссона сделал счёт 4:1.
В середине третьего периода Михаэль Шпачек забил второй гол сборной Чехии в матче. В концовке периода Филип Форсберг установил окончательный счёт во встрече.
- 22 мая 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:13
-
22:52
-
22:35
-
22:23
-
22:21
-
21:48
-
21:45
-
21:20
-
21:03
-
20:44
-
20:27
-
20:10
-
19:52
-
19:49
-
19:25
-
19:06
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
18:05
-
17:42
-
17:23
-
17:05
-
16:47
-
16:28
-
16:25
-
16:12
-
15:50
-
15:30