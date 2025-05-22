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Швеция — Чехия, результат матча 22 мая 2025, счет 5:2, 1/4 финала ЧМ по хоккею 2025

Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в 1/2 финала ЧМ-2025
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Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Швеции и Чехии. Победу во встрече одержала шведская сборная со счётом 5:2.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Чехия
1:0 Карлссон (Андерссон, Зибанеджад) – 12:40 (pp)     2:0 Рэймонд (Сандин) – 16:52     3:0 Рэймонд (Сандин) – 19:32     3:1 Червенка (Нечас, Пастрняк) – 23:04 (pp)     4:1 Карлссон (Зибанеджад, Юханссон) – 34:05     4:2 Шпачек (Воженилек, Тихачек) – 48:33     5:2 Форсберг (Петтерссон, Баклунд) – 55:04    

На 13-й минуте первого периода Лео Карлссон с передач Расмуса Андерссона и Мики Зибанеджада открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Лукас Рэймонд с передачи Расмуса Сандина удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Лукас Рэймонд с передачи Расмуса Сандина сделал счёт 3:0, оформив дубль.

На четвёртой минуте второго периода Роман Червенка с передач Мартина Нечаса и Давида Пастрняка забил первый гол чешской сборной в игре. На 15-й минуте периода Лео Карлссон с передач Мики Зибанеджада и Маркуса Юханссона сделал счёт 4:1.

В середине третьего периода Михаэль Шпачек забил второй гол сборной Чехии в матче. В концовке периода Филип Форсберг установил окончательный счёт во встрече.

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