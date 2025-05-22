Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в 1/2 финала ЧМ-2025

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Швеции и Чехии. Победу во встрече одержала шведская сборная со счётом 5:2.

На 13-й минуте первого периода Лео Карлссон с передач Расмуса Андерссона и Мики Зибанеджада открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Лукас Рэймонд с передачи Расмуса Сандина удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Лукас Рэймонд с передачи Расмуса Сандина сделал счёт 3:0, оформив дубль.

На четвёртой минуте второго периода Роман Червенка с передач Мартина Нечаса и Давида Пастрняка забил первый гол чешской сборной в игре. На 15-й минуте периода Лео Карлссон с передач Мики Зибанеджада и Маркуса Юханссона сделал счёт 4:1.

В середине третьего периода Михаэль Шпачек забил второй гол сборной Чехии в матче. В концовке периода Филип Форсберг установил окончательный счёт во встрече.