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Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2025

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2025
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Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. По итогам игрового дня определились полуфинальные пары.

Швейцария — Дания;
Швеция — США.

Напомним, полуфинальные игры чемпионата мира — 2025 состоятся в субботу, 24 мая. Матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.

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