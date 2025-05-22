Сборная Дании впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира
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Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Канады и Дании. Победу во встрече одержала сборная Дании со счётом 2:1.
ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17 1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43 1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11
Национальная команда Дании впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Это будет лучший результат сборной в её истории. До этого датчане занимали восьмое место на мировых первенствах в 2010 и 2016 годах.
Напомним, в полуфинале сборная Дании сразится с командой Швейцарии. Встреча состоится в субботу, 24 мая. Матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.
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