Канада вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялась игра 1/4 финала между национальными командами Канады и Дании. Победу во встрече одержала сборная Дании со счётом 2:1.

Сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.

Напомним, команда Канады выиграла группу А, набрав 19 очков после семи встреч. Сборная Канады на групповом этапе уступила только Финляндии по буллитам со счётом 1:2.

Полуфинальные игры чемпионата мира — 2025 пройдут в субботу, 24 мая. Матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.