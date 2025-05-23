Чемпионы мира последних шести лет не вышли в полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

На проходящем в эти дни в Дании чемпионате мира — 2025 по хоккею в полуфинал не смогла выйти ни одна сборная, выигрывавшая ЧМ за последние шесть лет.

На этом отрезке чемпионом мира по хоккею дважды становилась сборная Канады, дважды — сборная Финляндии, ЧМ-2024 остался за национальной командой Чехии (ЧМ-2020 был отменён из-за пандемии COVID-19). В четвертьфинале ЧМ-2025 канадцы уступили хозяевам льда датчанам со счётом 1:2, Чехия проиграла сборной Швеции (2:5), Финляндия вылетела после игры с командой США (2:5).

Среди сборных, вышедших в полуфинал, Швеция в последний раз становилась чемпионом мира в 2018 году, США — в 1960 году, национальные команды Швейцарии и Дании никогда не выигрывали золотые медали хоккейного ЧМ.

Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в ЧМ-2025 по политическим причинам.

Видео: Яркие победы сборной России по хоккею: