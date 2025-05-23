Овечкин рассказал, где хранит рекордную шайбу, которую забросил в регулярке НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, где держит рекордную шайбу, благодаря которой он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард показал, что хранит эту шайбу у себя дома.

«Всем привет! Вот она, драгоценная», — сказал Овечкин на видео, опубликованном в телеграм-канале медиакоманды хоккеиста.

Напомним, россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забросил 44 шайбы и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.