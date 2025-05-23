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Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет сборной Канады с ЧМ-2025

Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет сборной Канады с ЧМ-2025
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Нападающий сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет команды с ЧМ-2025. На стадии четвертьфинала сборная Канады уступила национальной команде Дании (1:2).

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17     1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43     1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11    

«Разочарован. Мы прибавляли по ходу турнира. Сегодняшний матч, наверное, был не лучшим в нашем исполнении, однако мы всё равно сумели выйти вперёд. Вели в счёте — мне нравилось, где мы находились, но… это разочарование. У нас была отличная команда. Дания хорошо сыграла в обороне, не пуская нас в опасные зоны.

У нас было несколько отскоков, шайбы оставались на пятаке, однако мы не могли добраться до них. Надо находить пути к победам в таких матчах. У нас было всё, чтобы пройти дальше, мы прибавляли по ходу турнира, наращивали обороты после игры со Швецией, но жаль, что не смогли сделать это сегодня», — приводит слова Кросби Sports.Yahoo.

Ранее сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.

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