Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет сборной Канады с ЧМ-2025

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет команды с ЧМ-2025. На стадии четвертьфинала сборная Канады уступила национальной команде Дании (1:2).

«Разочарован. Мы прибавляли по ходу турнира. Сегодняшний матч, наверное, был не лучшим в нашем исполнении, однако мы всё равно сумели выйти вперёд. Вели в счёте — мне нравилось, где мы находились, но… это разочарование. У нас была отличная команда. Дания хорошо сыграла в обороне, не пуская нас в опасные зоны.

У нас было несколько отскоков, шайбы оставались на пятаке, однако мы не могли добраться до них. Надо находить пути к победам в таких матчах. У нас было всё, чтобы пройти дальше, мы прибавляли по ходу турнира, наращивали обороты после игры со Швецией, но жаль, что не смогли сделать это сегодня», — приводит слова Кросби Sports.Yahoo.

Ранее сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.