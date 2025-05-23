Форвард сборной Канады — о вылете с ЧМ-2025: мы не представили страну так, как хотели

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли высказался о сенсационном поражении команды в четвертьфинале ЧМ-2025 со сборной Дании (1:2).

«Мы не представили страну так, как хотели. У нас был шанс выиграть этот матч, и мы его упустили — это разочаровывает. У нас есть такие парни, как Флёри, ради которых хочется побеждать, и сейчас всем не по себе. Мы разочарованы, и это больно. Каждый раз, когда надеваешь эту майку, цель — побеждать, и, когда этого не происходит — разочарование вдвойне. Сейчас у нас на душе тяжело», — приводит слова О'Райлли Bolavip.

Сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.