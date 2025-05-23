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«Нужно разрушать их игру». Свечников – о предстоящем матче с «Флоридой» в Кубке Стэнли

«Нужно разрушать их игру». Свечников – о предстоящем матче с «Флоридой» в Кубке Стэнли
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился ожиданиями от предстоящего второго матча полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Игра состоится 23 мая, начало – 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

«Мы стараемся сохранять позитивный настрой. Очевидно, мы знаем, что сейчас играем против очень сильной команды, и, как мне кажется, они действуют слаженно, хорошо выходят из зоны. Нам нужно разрушать их игру, самим держаться компактно и продолжать оказывать давление», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый матч завершился победой «Флориды» со счётом 5:2.

«Каролина» в предыдущем раунде обыграла в серии «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-1.

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