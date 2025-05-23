Тренер сборной Канады объяснил сенсационный вылет команды с ЧМ-2025

Главный тренер сборной Канады Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в четвертьфинале ЧМ-2025 со сборной Дании (1:2).

«У нас были моменты для бросков, но не те, которые мы хотели иметь. Мы не проходили в опасную зону и не делали того, что приносило нам успех на протяжении всего турнира.

Это обернулось против нас, и, очевидно, это болезненное поражение. Нам нужно было быть лучше во всех аспектах, но, к сожалению, этого не произошло. Это трудно принять, и очень обидно и разочаровывающе пройти такой путь и в итоге остаться ни с чем», — приводит слова Эвасона Daily Hive.

Сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.