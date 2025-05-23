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Тренер сборной Канады объяснил сенсационный вылет команды с ЧМ-2025

Тренер сборной Канады объяснил сенсационный вылет команды с ЧМ-2025
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Главный тренер сборной Канады Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в четвертьфинале ЧМ-2025 со сборной Дании (1:2).

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17     1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43     1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11    

«У нас были моменты для бросков, но не те, которые мы хотели иметь. Мы не проходили в опасную зону и не делали того, что приносило нам успех на протяжении всего турнира.

Это обернулось против нас, и, очевидно, это болезненное поражение. Нам нужно было быть лучше во всех аспектах, но, к сожалению, этого не произошло. Это трудно принять, и очень обидно и разочаровывающе пройти такой путь и в итоге остаться ни с чем», — приводит слова Эвасона Daily Hive.

Сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.

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