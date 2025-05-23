Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1-й период
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17 0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41 0:3 Беннетт (Вераге) – 15:50 (pp)
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:0 в пользу «Флориды». В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей в истории Кубка Стэнли среди россиян.
Для Бобровского этот матч стал 108-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.
На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды».
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