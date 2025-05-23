Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:0 в пользу «Флориды». В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей в истории Кубка Стэнли среди россиян.

Для Бобровского этот матч стал 108-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды».