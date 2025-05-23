Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Густав Форслинг забил самый быстрый гол в истории «Флориды» в плей-офф среди защитников

Густав Форслинг забил самый быстрый гол в истории «Флориды» в плей-офф среди защитников
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:0 в пользу «Флориды». Отметим, первую шайбу забросил защитник Густав Форслинг через 1 минуту и 17 секунд после начала матча.

Это самый быстрый гол защитника «Пантерз» с начала матча в плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Брэндону Монтуру (2:01, шестая игра первого раунда 2023 года), сообщается на официальном сайте лиги.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 5:2.

Материалы по теме
Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android