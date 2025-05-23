Густав Форслинг забил самый быстрый гол в истории «Флориды» в плей-офф среди защитников

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:0 в пользу «Флориды». Отметим, первую шайбу забросил защитник Густав Форслинг через 1 минуту и 17 секунд после начала матча.

Это самый быстрый гол защитника «Пантерз» с начала матча в плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Брэндону Монтуру (2:01, шестая игра первого раунда 2023 года), сообщается на официальном сайте лиги.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 5:2.