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Матвей Мичков рассказал, что было самым трудным при адаптации в НХЛ

Матвей Мичков рассказал, что было самым трудным при адаптации в НХЛ
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20-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, что было самым сложным при адаптации в НХЛ.

— Что было самым трудным в переходе в НХЛ? Многие российские игроки говорят, что адаптация к оборонительной игре — самая сложная часть. У тебя так же?
— Да, это правда. Если ты не играешь надёжно в обороне, в НХЛ тебе будет очень тяжело. Хоккей — командная игра. Чем лучше ты защищаешься, тем больше получаешь моментов в атаке. Я над этим работаю, — приводит слова Мичкова RG.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков записал на свой счёт 63 очка, из которых 26 составили заброшенные шайбы, а 37 — результативные передачи.

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