Андрей Свечников ударил кулаком по затылку Мэттью Ткачука во время матча

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу «Флориды». В одном из эпизодов российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников ударил кулаком по голове Мэттью Ткачука.

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В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи при коэффициенте полезности +7.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 5:2.