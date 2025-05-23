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Андрей Свечников ударил кулаком по затылку Мэттью Ткачука во время матча

Андрей Свечников ударил кулаком по затылку Мэттью Ткачука во время матча
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу «Флориды». В одном из эпизодов российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников ударил кулаком по голове Мэттью Ткачука.

ВИДЕО

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи при коэффициенте полезности +7.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 5:2.

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