«Флорида» повторила клубное достижение 29-летней давности в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу «Флориды». «Пантерз» забросили три шайбы в первом периоде матча плей-офф в третий раз в истории франшизы. Ранее это удавалось в первой игре четвертьфинала конференции 1996 года и в третьей игре той же серии, сообщается на официальном сайте лиги.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 5:2.

В предыдущем раунде «Каролина» в серии обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Флорида» прошла «Торонто Мэйпл Лифс».