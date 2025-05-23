Брэндан Шэнахан покинул пост президента «Торонто» после вылета в 1/4 финала Кубка Стэнли

56-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэндан Шэнахан покинул должность президента «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный аккаунт «Торонто» в социальной сети X. Сообщается, что владельцы клуба не стали продлевать с Шэнаханом контракт, новый президент клуба пока не назначен.

В сезоне-2024/2025 «Мэйпл Лифс» дошли до второго рауда (1/4 финала) Кубка Стэнли, где уступили в семи матчах (3-4) «Флориде Пантерз». В первом раунде «Торонто» в шести матчах переиграл «Оттаву Сенаторз» (4-2).

Шэнахэн руководил «Торонто» с апреля 2014 года. За 11 сезонов под его руководством «кленовые листья» девять раз выходили в плей‑офф и дважды побеждали в сериях первого раунда Кубка Стэнли, но ни разу не смогли пробиться в полуфинал.

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