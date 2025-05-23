Кочетков впервые с 30 апреля принял участие в матче плей-офф НХЛ, сменив Андерсена
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:0 в пользу «Флориды».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17 0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41 0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp) 0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21 0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)
Перед началом третьего периода тренерский штаб «ураганов» произвёл замену голкипера. В воротах «Каролины» появился российский голкипер Пётр Кочетков, который не выходил на лёд с 30 апреля. В нынешнем плей-офф Кочетков ранее провёл два матча, сыграв в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз».
Сегодня россиянин подменил неудачно отыгравшего основного голкипера команды Фредерика Андерсена. Датский вратарь завершил встречу, отразив 12 бросков из 16. На текущий момент в активе Кочеткова два отражённых броска.
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