Кочетков впервые с 30 апреля принял участие в матче плей-офф НХЛ, сменив Андерсена

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:0 в пользу «Флориды».

Перед началом третьего периода тренерский штаб «ураганов» произвёл замену голкипера. В воротах «Каролины» появился российский голкипер Пётр Кочетков, который не выходил на лёд с 30 апреля. В нынешнем плей-офф Кочетков ранее провёл два матча, сыграв в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз».

Сегодня россиянин подменил неудачно отыгравшего основного голкипера команды Фредерика Андерсена. Датский вратарь завершил встречу, отразив 12 бросков из 16. На текущий момент в активе Кочеткова два отражённых броска.