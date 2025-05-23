ЧМ по хоккею 2025: результаты 1/4 финала, календарь, сетка плей-офф

22 мая в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча стадии 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 22 мая (1/4 финала):
США — Финляндия — 5:2;
Швейцария — Австрия — 6:0;
Канада — Дания — 1:2;
Швеция — Чехия — 5:2.
В полуфиналах чемпионата мира по хоккею — 2025 сборная Швеции сыграет с национальной командой США, Дания поспорит за выход в финал со Швейцарией.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.
Видео: Лучшие вратари российского хоккея