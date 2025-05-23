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ЧМ по хоккею 2025: результаты 1/4 финала, календарь, сетка плей-офф

ЧМ по хоккею 2025: результаты 1/4 финала, календарь, сетка плей-офф
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22 мая в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча стадии 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 22 мая (1/4 финала):

США — Финляндия — 5:2;
Швейцария — Австрия — 6:0;
Канада — Дания — 1:2;
Швеция — Чехия — 5:2.

В полуфиналах чемпионата мира по хоккею — 2025 сборная Швеции сыграет с национальной командой США, Дания поспорит за выход в финал со Швейцарией.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь плей-офф ЧМ-2025
Сетка плей-офф ЧМ-2025
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