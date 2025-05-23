«Каролина» проиграла 14 матчей подряд в финалах Востока, при Бриндаморе 10 поражений из 10

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало уже 14-м подряд. Последний раз американский клуб побеждал в матче финала Востока в 2006 году – в седьмой встрече серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3).

После этого были 12 поражений подряд в трёх финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» (0-4), в 2019-м – «Бостон Брюинз» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4). В 2025-м пока уступает снова «Флориде» (0-2).

Таким образом, при главном тренере Роде Бриндаморе у «Каролины» 10 поражений в 10 матчах в рамках финалов Востока. Интересно, что в серии 2009 года он выступал за «Харрикейнз» ещё как игрок, а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий как раз «Флориду».