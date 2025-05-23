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«Каролина» проиграла 14 матчей подряд в финалах Востока, при Бриндаморе 10 поражений из 10

«Каролина» проиграла 14 матчей подряд в финалах Востока, при Бриндаморе 10 поражений из 10
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В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало уже 14-м подряд. Последний раз американский клуб побеждал в матче финала Востока в 2006 году – в седьмой встрече серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3).

После этого были 12 поражений подряд в трёх финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» (0-4), в 2019-м – «Бостон Брюинз» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4). В 2025-м пока уступает снова «Флориде» (0-2).

Таким образом, при главном тренере Роде Бриндаморе у «Каролины» 10 поражений в 10 матчах в рамках финалов Востока. Интересно, что в серии 2009 года он выступал за «Харрикейнз» ещё как игрок, а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий как раз «Флориду».

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