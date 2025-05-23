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Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз, результат матча 23 мая 2025, счет 0:5, 1/2 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Флорида» всухую разгромила «Каролину» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
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В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил все 17 бросков в створ (100%). В составе «Каролины» на третий период вышел вратарь Пётр Кочетков, отразивший 4 из 5 бросков (80%).

Заброшенными шайбами за «Пантерз» отметились Густав Форслинг, Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт (дубль) и Александр Барков.

Третий матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 24 на 25 мая мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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