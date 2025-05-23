«Флорида» всухую разгромила «Каролину» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил все 17 бросков в створ (100%). В составе «Каролины» на третий период вышел вратарь Пётр Кочетков, отразивший 4 из 5 бросков (80%).

Заброшенными шайбами за «Пантерз» отметились Густав Форслинг, Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт (дубль) и Александр Барков.

Третий матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 24 на 25 мая мск.

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