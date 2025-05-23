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Сергей Бобровский вышел на чистое первое место по шат-аутам в сезоне Кубка Стэнли

Сергей Бобровский вышел на чистое первое место по шат-аутам в сезоне Кубка Стэнли
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил свой третий «сухой» матч в текущем плей-офф НХЛ. Во второй игре полуфинала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:0) Бобровский отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Благодаря этому российский вратарь вышел на чистое первое место в лиге по количеству шат-аутов, опередив сыгравших по два «сухих» матча Стюарта Скиннера («Эдмонтон Ойлерз») и Коннора Хеллебайка («Виннипег Джетс»).

По одному шат-ауту в этом Кубке Стэнли на счету Фредерика Андерсена («Каролина Харрикейнз»), Линуса Улльмарка («Оттава Сенаторз»), Маккензи Блэквуда («Колорадо Эвеланш») и Джозефа Уолла («Торонто Мэйпл Лифс»).

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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