Сергей Бобровский вышел на чистое первое место по шат-аутам в сезоне Кубка Стэнли

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил свой третий «сухой» матч в текущем плей-офф НХЛ. Во второй игре полуфинала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:0) Бобровский отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%).

Благодаря этому российский вратарь вышел на чистое первое место в лиге по количеству шат-аутов, опередив сыгравших по два «сухих» матча Стюарта Скиннера («Эдмонтон Ойлерз») и Коннора Хеллебайка («Виннипег Джетс»).

По одному шат-ауту в этом Кубке Стэнли на счету Фредерика Андерсена («Каролина Харрикейнз»), Линуса Улльмарка («Оттава Сенаторз»), Маккензи Блэквуда («Колорадо Эвеланш») и Джозефа Уолла («Торонто Мэйпл Лифс»).

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