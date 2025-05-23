Бобровский вышел на чистое 19-е место среди вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).
36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поднялся на чистое 19-е место среди вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли за карьеру. Сегодняшняя победа над «Харрикейнз» во второй игре полуфинала плей-офф НХЛ (5:0) стала для Бобровского 55-й в 108 матчах плей-офф.
Это позволило российскому вратарю опередить в рейтинге Терри Савчука (54 победы в 106 матчах). 18-е место с 57 победами в 104 матчах занимает Туукка Раск, рекорд НХЛ принадлежит Патрику Руа — 151 выигранный матч Кубка Стэнли из 247.
- 23 мая 2025
-
06:35
-
06:30
-
06:15
-
06:08
-
06:05
-
05:48
-
05:43
-
05:37
-
05:21
-
05:19
-
04:56
-
04:45
-
04:20
-
03:55
-
03:34
-
02:44
-
02:29
-
02:18
-
01:57
-
01:40
-
01:37
-
01:21
- 22 мая 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:13
-
22:52
-
22:35
-
22:23
-
22:21
-
21:48
-
21:45