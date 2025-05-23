Бобровский вышел на чистое 19-е место среди вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поднялся на чистое 19-е место среди вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли за карьеру. Сегодняшняя победа над «Харрикейнз» во второй игре полуфинала плей-офф НХЛ (5:0) стала для Бобровского 55-й в 108 матчах плей-офф.

Это позволило российскому вратарю опередить в рейтинге Терри Савчука (54 победы в 106 матчах). 18-е место с 57 победами в 104 матчах занимает Туукка Раск, рекорд НХЛ принадлежит Патрику Руа — 151 выигранный матч Кубка Стэнли из 247.