Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд, превзойдя собственное достижение

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков, оформив третий шат-аут в нынешнем плей-офф. Таким образом, Бобровский установил новый клубный рекорд в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя собственное достижение.

Сегодня Сергей стал первым голкипером в истории «Флориды», кому удалось оформить три шат-аута в одном плей-офф НХЛ. Прежний рекорд по числу матчей «на ноль» в одном розыгрыше Кубка Стэнли принадлежал как раз Бобровскому и был установлен им в прошлом чемпионском сезоне (два).