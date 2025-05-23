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Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд, превзойдя собственное достижение

Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд, превзойдя собственное достижение
Сергей Бобровский
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В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков, оформив третий шат-аут в нынешнем плей-офф. Таким образом, Бобровский установил новый клубный рекорд в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя собственное достижение.

Сегодня Сергей стал первым голкипером в истории «Флориды», кому удалось оформить три шат-аута в одном плей-офф НХЛ. Прежний рекорд по числу матчей «на ноль» в одном розыгрыше Кубка Стэнли принадлежал как раз Бобровскому и был установлен им в прошлом чемпионском сезоне (два).

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