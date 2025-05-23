«Каролина» показала свой худший результат по броскам в створ в матче плей-офф за 19 лет

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

Счёт по броскам в створ – 17:21, при этом за первые 40 минут игры у клуба из Роли их было только семь. В третьем периоде подопечные Рода Бриндамора 10 раз заставили вступать в игру российского голкипера гостей Сергея Бобровского, но итоговые 17 бросков в створ в игре плей-офф – это всё равно худший результат для «Каролины» с 2006 года.

Тогда в шестой игре финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» в активе команды значилось 16 бросков. Антирекорд франшизы (с учетом выступления клуба «Хартфорд») был установлен в 2001 году – 14 бросков в пятом матче серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).