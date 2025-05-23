Бобровский не был включён в число звёзд матча полуфинала Кубка Стэнли, несмотря на шат-аут

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не был признан экспертами НХЛ одной из звёзд второго матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:0), который завершился в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск (счёт в серии 2-0 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 17 из 17 бросков в створ (100%), оформив шат-аут.

Первой звездой встречи был признан нападающий «Флориды» Сэм Беннетт, набравший три очка (дубль и результативный пас). Статус второй звезды матча получил форвард гостей Картер Вераге, на счету которого ассистентский хет-трик. Третьей звездой стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, набравший два очка (1+1).

Ранее в первом матче серии Бобровский был признан первой звездой при двух пропущенных шайбах (31 из 33 отражённых бросков, 93,94%).

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»