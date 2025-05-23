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Бобровский не был включён в число звёзд матча полуфинала Кубка Стэнли, несмотря на шат-аут

Бобровский не был включён в число звёзд матча полуфинала Кубка Стэнли, несмотря на шат-аут
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не был признан экспертами НХЛ одной из звёзд второго матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:0), который завершился в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск (счёт в серии 2-0 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 17 из 17 бросков в створ (100%), оформив шат-аут.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Первой звездой встречи был признан нападающий «Флориды» Сэм Беннетт, набравший три очка (дубль и результативный пас). Статус второй звезды матча получил форвард гостей Картер Вераге, на счету которого ассистентский хет-трик. Третьей звездой стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, набравший два очка (1+1).

Ранее в первом матче серии Бобровский был признан первой звездой при двух пропущенных шайбах (31 из 33 отражённых бросков, 93,94%).

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

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