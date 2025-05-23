Бобровский догнал Хабибулина и вплотную приблизился к престижному рекорду России в НХЛ

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков, оформив третий шат-аут в нынешнем плей-офф и шестой за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Благодаря этому он сравнялся с легендарным Николаем Хабибулиным по этому показателю среди россиян. Теперь Бобровский и Хабибулин делят третье место по матчам на «ноль» в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов в истории североамериканской лиги.

Национальный рекорд по этому показателю принадлежит Евгению Набокову и голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому (по семь шат-аутов в плей-офф НХЛ).