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У Бобровского личный рекорд по шат-аутам в КС. Ранее он оформил столько же за всю карьеру

У Бобровского личный рекорд по шат-аутам в КС. Ранее он оформил столько же за всю карьеру
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил личный рекорд по количеству «сухих» матчей в одном сезоне Кубка Стэнли. Во втором матче полуфинальной серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:0) Бобровский оформил свой третий шат-аут в плей-офф НХЛ — 2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Ранее личным рекордом Сергея, установленным в чемпионском для «Флориды» сезоне-2023/2024, были два «сухих» матча в плей-офф. Всего теперь на его счету шесть «сухарей» — таким образом, Бобровский оформил в этом сезоне столько же шат-аутов, сколько ранее за всю карьеру в НХЛ.

Примечательно, что все они были оформлены в трёх последних сезонах — один в сезоне-2022/2023, два в сезоне-2023/2024, три к текущему моменту сезона-2024/2025. До этого Бобровский принял участие в девяти сезонах Кубка Стэнли, не сыграв ни одного «сухого» матча.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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