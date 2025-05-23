У Бобровского личный рекорд по шат-аутам в КС. Ранее он оформил столько же за всю карьеру

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил личный рекорд по количеству «сухих» матчей в одном сезоне Кубка Стэнли. Во втором матче полуфинальной серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:0) Бобровский оформил свой третий шат-аут в плей-офф НХЛ — 2024/2025.

Ранее личным рекордом Сергея, установленным в чемпионском для «Флориды» сезоне-2023/2024, были два «сухих» матча в плей-офф. Всего теперь на его счету шесть «сухарей» — таким образом, Бобровский оформил в этом сезоне столько же шат-аутов, сколько ранее за всю карьеру в НХЛ.

Примечательно, что все они были оформлены в трёх последних сезонах — один в сезоне-2022/2023, два в сезоне-2023/2024, три к текущему моменту сезона-2024/2025. До этого Бобровский принял участие в девяти сезонах Кубка Стэнли, не сыграв ни одного «сухого» матча.

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