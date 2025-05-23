Сенсационный вылет Канады с ЧМ-2025, рекордный «сухарь» Бобровского в КС. Главное к утру

Сборная Канады сенсационно проиграла сборной Дании в четвертьфинале хоккейного ЧМ-2025, российский голкипер Сергей Бобровский помог «Флориде Пантерз» победить всухую во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз», «СКА-1946» отыгрался с 0-3 в финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».