Сенсационный вылет Канады с ЧМ-2025, рекордный «сухарь» Бобровского в КС. Главное к утру
Сборная Канады сенсационно проиграла сборной Дании в четвертьфинале хоккейного ЧМ-2025, российский голкипер Сергей Бобровский помог «Флориде Пантерз» победить всухую во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз», «СКА-1946» отыгрался с 0-3 в финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, проиграв команде Дании.
- «Флорида» всухую разгромила «Каролину» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
- «СКА-1946» дома обыграл МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии МХЛ.
- «Оклахома» победила «Миннесоту» во втором матче полуфинала плей-офф НБА.
- Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд, превзойдя собственное достижение.
- «Спартак» намерен предложить € 7 млн за полузащитника «Атлетико Минейро» — источник.
- Три клуба из Европы хотят видеть экс-форварда «Реала» Рауля главным тренером — AS.
- Бобровский догнал Хабибулина и вплотную приблизился к престижному рекорду России в НХЛ.
- «Манчестер Юнайтед» готов продать четырёх футболистов после проигрыша в финале ЛЕ — GMS.
- Варди может продолжить карьеру в Ла Лиге — The Sun.
- Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в 1/2 финала ЧМ-2025.
- Новак Джокович в свой 38-й день рождения вышел в полуфинал турнира в Женеве.
- «Зенит» победил «Локомотив» в седьмом матче серии и вышел в финал Единой лиги.
- Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2025.
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