Свечников завершил матч с «Флоридой» с худшим показателем полезности в «Каролине»

В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

Форвард «Каролины» Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-3», что стало худшим результатом в его команде и среди всех участников встречи. В активе россиянина (19:47, 4:39 – в большинстве) 0 бросков в створ (один промах), пять силовых приёмов (против него применили столько же) и три потери.

В первом периоде российский нападающий получил ещё и малый штраф за грубую игру против форварда «Флориды» Мэттью Ткачука. Во время борьбы у скамейки «Каролины» Свечников ударил соперника крагой по затылку. «Пантерз» реализовали большинство, сделав счёт 3:0.