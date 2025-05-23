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Свечников завершил матч с «Флоридой» с худшим показателем полезности в «Каролине»

Свечников завершил матч с «Флоридой» с худшим показателем полезности в «Каролине»
Андрей Свечников
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В ночь с 22 на 23 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0 (5:2, 5:0).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Форвард «Каролины» Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-3», что стало худшим результатом в его команде и среди всех участников встречи. В активе россиянина (19:47, 4:39 – в большинстве) 0 бросков в створ (один промах), пять силовых приёмов (против него применили столько же) и три потери.

В первом периоде российский нападающий получил ещё и малый штраф за грубую игру против форварда «Флориды» Мэттью Ткачука. Во время борьбы у скамейки «Каролины» Свечников ударил соперника крагой по затылку. «Пантерз» реализовали большинство, сделав счёт 3:0.

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