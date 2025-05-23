«Флорида» повторила уникальное достижение «Айлендерс» в Кубке Стэнли 43-летней давности

На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Флорида» одержала четыре гостевые победы подряд в третьем розыгрыше Кубка Стэнли кряду. В плей-офф НХЛ 2023 года «пантеры» одержали восемь гостевых побед подряд, в 2024 году — четыре. «Флорида» повторила достижение «Нью-Йорк Айлендерс», который в 1980 году одержал семь гостевых побед, пять — в 1981-м и семь — в 1982-м.