«Флорида» повторила уникальное достижение «Айлендерс» в Кубке Стэнли 43-летней давности
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На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17 0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41 0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp) 0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21 0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Флорида» одержала четыре гостевые победы подряд в третьем розыгрыше Кубка Стэнли кряду. В плей-офф НХЛ 2023 года «пантеры» одержали восемь гостевых побед подряд, в 2024 году — четыре. «Флорида» повторила достижение «Нью-Йорк Айлендерс», который в 1980 году одержал семь гостевых побед, пять — в 1981-м и семь — в 1982-м.
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