Сергей Бобровский: для меня большая честь быть вратарём «Флориды»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победном матче в серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«У нас была хорошая, полноценная игра. Мы усердно работали, были неутомимы. У нас отличная команда. Для меня большая честь быть вратарём «Флориды», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.