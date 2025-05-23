Форвард «Вегаса» Хауден расплакался во время суда над экс-игроками молодёжки Канады

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Бретт Хауден расплакался во время дачи показаний в суде. Напомним, в данный момент проходит суд по делу пяти бывших хоккеистов молодёжной сборной Канады по хоккею 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии.

Как сообщает журналист Рик Уэстхед на своей странице в социальной сети Х, во время допроса со стороны адвоката Диллона Дюбе Лизы Карнелос 27-летний Хауден расчувствовался, рассказывая о своей семье и вспоминая, как рассказывал отцу о предполагаемом инциденте.

Карнелос: Ты боишься своего отца, да?

Хауден: Да, очень. Это было одним из самых сложных моментов, когда я рассказал об этом своей семье.

Карнелос: Тебе пришлось объяснить это не только своей семье, но и своей девушке, верно?

Хауден: Совершенно верно, всё было нелегко.

Карнелос: Беспокоился ли ты о том, что предполагаемый инцидент повлияет на твоё профессиональное будущее?

Хауден: Честно говоря, я не думал так далеко… Я беспокоился о том, что Федерация хоккея Канады подумает о том, что там была девушка. Это было моим главным беспокойством.

The Athletic приводит текст сообщения, которое Хауден отправил Тейлору Рэддишу: «Чувак, я так рад, что ушёл, когда всё это дерьмо началось, ха-ха. Когда я уходил, Дубе так сильно шлёпал эту девчонку. Казалось, это было очень больно».

Судья выслушала аргументы как со стороны обвинения, так и со стороны защиты относительно того, может ли текстовая переписка между Хауденом и Рэддишем быть представлена ​​в качестве доказательства как «зафиксированное прошлое воспоминание». Позже судья заявила, что ей нужно время, чтобы вынести решение по ключевой части доказательств обвинения.

Напомним, в мае 2023 года TSN сообщил, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.