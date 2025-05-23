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«Сегодня он был на своей волне, и это не сработало». Тренер «Каролины» — о Свечникове

«Сегодня он был на своей волне, и это не сработало». Тренер «Каролины» — о Свечникове
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского нападающего Андрея Свечникова во втором матче серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«У него был трудный матч. Мы знаем, что он старается, но мы должны быть на одной волне. Сегодня он был на своей волне, и это не сработало», — приводит слова Бриндамора журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    
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