«Сегодня он был на своей волне, и это не сработало». Тренер «Каролины» — о Свечникове

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского нападающего Андрея Свечникова во втором матче серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«У него был трудный матч. Мы знаем, что он старается, но мы должны быть на одной волне. Сегодня он был на своей волне, и это не сработало», — приводит слова Бриндамора журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.