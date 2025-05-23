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Гру, Козлов и Никитин — номинанты на приз «Лучшему тренеру» сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2024/2025. В список вошли Бенуа Гру («Трактор»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Игорь Никитин («Локомотив»).

В свой дебютный сезон Гру привёл «Трактор» ко второму в истории финалу Кубка Гагарина, где челябинцы в пяти матчах уступили «Локомотиву».

Уфимцы по итогам регулярного чемпионата стали вторыми в Восточной конференции, а затем смогли впервые за шесть лет попасть в четвёрку лучших в плей-офф, добившись двух побед в седьмых матчах серии.

«Локомотив» начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привёл ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина.

Победителями в этой номинации ранее становились Зинэтула Билялетдинов (дважды), Олег Знарок (четырежды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Сергей Фёдоров (дважды), Андрей Разин. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 29 мая 2025 года.