Сергей Бобровский имеет лучшую статистику в финалах конференций Кубка Стэнли в истории НХЛ
Поделиться
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский имеет лучшую статистику в финалах конференций Кубка Стэнли в истории НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.
Бобровский имеет коэффициент надёжности 1,58 и процент отражённых бросков 95,8. В статистке учитывались голкиперы, которые провели не менее 10 встреч в рамках финала конференций.
Напомним, сегодня, 23 мая, на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17 0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41 0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp) 0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21 0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2025
-
11:16
-
11:03
-
10:45
-
10:32
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
08:05
-
07:50
-
07:29
-
07:20
-
06:59
-
06:35
-
06:30
-
06:15
-
06:08
-
06:05
-
05:48
-
05:43
-
05:37
-
05:21
-
05:19
-
04:56
-
04:45
-
04:20