Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский имеет лучшую статистику в финалах конференций Кубка Стэнли в истории НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.

Бобровский имеет коэффициент надёжности 1,58 и процент отражённых бросков 95,8. В статистке учитывались голкиперы, которые провели не менее 10 встреч в рамках финала конференций.

Напомним, сегодня, 23 мая, на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.