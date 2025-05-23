«Они не идеальная команда». Форвард «Каролины» Холл — о «Флориде»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл высказался о ходе серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Они только что провели семь игр с «Торонто», верно? «Флорида» — не идеальная команда, и мы знаем их слабые стороны, которые можем использовать», — приводит слова Холла журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сегодня, 23 мая, на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.