Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Решающий матч финала МХЛ из-за концерта в «Мегаспорте» пройдёт на арене «Сокольники»

Решающий матч финала МХЛ из-за концерта в «Мегаспорте» пройдёт на арене «Сокольники»
Комментарии

Ледовый дворец «Сокольники» получил уведомление от Олимпбет — Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и московского «Спартака» о проведении седьмого матча финальной серии плей-офф со «СКА-1946». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию арены.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть такая информация, что седьмая игра будет у нас. Когда начнётся продажа билетов, сказать не можем, это зависит от «Спартака», который и продаёт билеты. Уведомление о проведении игры к нам поступило и от лиги, и от «Спартака», — заявили в администрации.

«Спартак» проводил финальные матчи на стадионе «Мегаспорт». На 25 мая на арене запланирован концерт группы HammAli x Navai. Подготовка к мероприятию займёт более суток и не позволит провести матч на арене в субботу.

Материалы по теме
Голы, драки и безумный накал. «СКА-1946» вернулся с 0-3 — в финале МХЛ будет седьмой матч!
Голы, драки и безумный накал. «СКА-1946» вернулся с 0-3 — в финале МХЛ будет седьмой матч!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android