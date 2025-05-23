Решающий матч финала МХЛ из-за концерта в «Мегаспорте» пройдёт на арене «Сокольники»

Ледовый дворец «Сокольники» получил уведомление от Олимпбет — Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и московского «Спартака» о проведении седьмого матча финальной серии плей-офф со «СКА-1946». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию арены.

«У нас есть такая информация, что седьмая игра будет у нас. Когда начнётся продажа билетов, сказать не можем, это зависит от «Спартака», который и продаёт билеты. Уведомление о проведении игры к нам поступило и от лиги, и от «Спартака», — заявили в администрации.

«Спартак» проводил финальные матчи на стадионе «Мегаспорт». На 25 мая на арене запланирован концерт группы HammAli x Navai. Подготовка к мероприятию займёт более суток и не позволит провести матч на арене в субботу.