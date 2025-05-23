«Я не Овечкин, шайбы не всегда будут залетать». М. Ткачук — о результативности в плей-офф
Поделиться
Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после второй игры серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:0, 2-0) рассказал о своей результативности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17 0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41 0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp) 0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21 0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)
«Мы выиграли два матча, и мне всё равно, как мы этого добились. Если я забил, значит, забил. Если нет, то нет. Меня это никогда не волновало. Приятно видеть, как шайба залетает в ворота, что есть, то есть. Но я не Алекс Овечкин, шайбы не всегда будут залетать, но когда это происходит, мне приятно», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Ткачук провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2025
-
11:50
-
11:33
-
11:16
-
11:03
-
10:45
-
10:32
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
08:05
-
07:50
-
07:29
-
07:20
-
06:59
-
06:35
-
06:30
-
06:15
-
06:08
-
06:05
-
05:48
-
05:43
-
05:37
-
05:21
-
05:19
-
04:56