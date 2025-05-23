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«Я не Овечкин, шайбы не всегда будут залетать». М. Ткачук — о результативности в плей-офф

«Я не Овечкин, шайбы не всегда будут залетать». М. Ткачук — о результативности в плей-офф
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после второй игры серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:0, 2-0) рассказал о своей результативности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

«Мы выиграли два матча, и мне всё равно, как мы этого добились. Если я забил, значит, забил. Если нет, то нет. Меня это никогда не волновало. Приятно видеть, как шайба залетает в ворота, что есть, то есть. Но я не Алекс Овечкин, шайбы не всегда будут залетать, но когда это происходит, мне приятно», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Ткачук провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

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