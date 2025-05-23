«Я не Овечкин, шайбы не всегда будут залетать». М. Ткачук — о результативности в плей-офф

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после второй игры серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:0, 2-0) рассказал о своей результативности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мы выиграли два матча, и мне всё равно, как мы этого добились. Если я забил, значит, забил. Если нет, то нет. Меня это никогда не волновало. Приятно видеть, как шайба залетает в ворота, что есть, то есть. Но я не Алекс Овечкин, шайбы не всегда будут залетать, но когда это происходит, мне приятно», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Ткачук провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.