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«Я в анархии хорошо выживаю». Шалунов — о критике своего стиля игры

«Я в анархии хорошо выживаю». Шалунов — о критике своего стиля игры
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал, как относится к критике своей игры со стороны прессы и болельщиков.

— В Челябинске вам ещё с прошлого года не могут простить стык, приведший к травме вратаря Зака Фукале в полуфинале, очень сильно повлиявший на ход серии. В прошедшем финале накал усилился из-за силового приёма против Робинсона. Каково играть в условиях хейта, ещё и из родного города?
— Ой… Я в анархии хорошо выживаю, так сказать. Я привык к этому всему. Это хоккей… Всё хорошо.

— Не страшно идти на такие силовые приёмы, как с Робинсоном, который сам умеет играть жёстко?
— Нет, это не страшно. Это хоккей. Мы играем в хоккей — это силовой вид спорта, — цитирует Шалунова «Известия».

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