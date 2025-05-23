Словакия примет чемпионат мира по хоккею 2029 года. Об этом сообщает Государственное информационное агентство страны.

Отметим, что Словакия была единственным кандидатом и одобрение заявки было по сути формальностью. Президент Словацкой ассоциации хоккея Мирослав Шатан рассказывал в марте, что делегация ассоциации посетила офис Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Цюрихе и представила свои идеи реализации мирового первенства. Ранее чемпионат мира в этой стране проводился в 2011 и 2019 годах.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдёт в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. В 2027 году первенство примут немецкие города Мангейм и Дюссельдорф, а в 2028 году ЧМ пройдёт в Париже и Лионе, Франция.