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Команда ЦСКА 2009 года рождения выиграла первенство России, пройдя сезон без поражений

Команда ЦСКА 2009 года рождения выиграла первенство России, пройдя сезон без поражений
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Вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования «Кубок чемпионов» среди игроков не старше 16 лет. В финальном матче команда ЦСКА 2009 года рождения играла с ярославским «Локомотивом-2004». Ярославцы дважды выходили вперёд, но ЦСКА одержал волевую победу со счётом 4:2.

Таким образом, ЦСКА-2009 под руководством Михаила Деева прошёл сезон без единого поражения, выиграв первенство Москвы, а затем и России. Всего армейцы одержали 40 побед подряд.

«Я очень горд возглавлять эту команду. Со многими мы работаем уже очень долго или с самого начала. Каждый турнир они доказывают, что они настоящие бойцы, которые готовы свернуть горы. Для них нет ничего невозможного. Дай бог, чтобы они дальше не опускали руки. Я рад, что сегодня смогли найти силы, чтобы переломить ход матча и стать в очередной раз чемпионами. Они свершили историю. Так и остались мы в этом сезоне непобедимыми», — заявил Деев.

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