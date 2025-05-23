Гру: единственное, о чём я жалею, что «Трактор» не взял Кубок Гагарина. Но это наша цель

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итог сезона для челябинского клуба. Команда канадского специалиста потерпела поражение в финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025, уступив ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах (1-4).

«Прошлым летом, когда я подписал контракт, мы разговаривали о команде, и нашей целью было создать чемпионскую команду. Мы не смогли этого сделать, но я очень горжусь, какой хоккей мы показывали, чего мы достигли как команда и игроки в индивидуальном плане. Мы хотели ставить хоккей, который будет импонировать нашим болельщикам. Я чувствовал связь с нашими болельщиками на протяжении сезона. Для меня это невероятный опыт. Единственное, о чём я сожалею, что мы не выиграли кубок. Но мы будем делать всё возможное, чтобы достичь этой цели», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.