Волков: «Трактор» строил команду с прицелом, что нам придётся играть с «Локомотивом»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил итоги сезона и рассказал о формировании челябинской команды.

— Благодарю Текслера, Савина и Мамина за то, что после прошлого сезона было принято такое непопулярное решение – привлечение иностранного тренера Бенуа Гру. Хочу поблагодарить тренера, команду за то, что не были равнодушными и провели такой сезон, влюбили в себя новых болельщиков. Надеюсь, такой сезон поможет нам в будущем. И болельщикам огромное спасибо, без них мы бы не были столь успешны.

— Чего не хватило с «Локомотивом»?

— У нас были все компоненты для успеха. Мы команду строили с прицелом на то, что на какой-то стадии нам, возможно, придётся играть с «Локомотивом». Состав претерпел изменения – мы стали крупнее, надо было добавить в скорости. Эти компоненты есть у «Локомотива», и мы в течение сезона пытались команду подогнать под эти требования. Рана ещё свежая, сложно сказать, чего не хватило. В общем, не хватило везде по чуть-чуть, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.