Премьер-министр России Мишустин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой «РЖД» Олегом Белозёровым, где поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

«Хочу также поздравить в вашем лице коллектив «РЖД» с победой команды «Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги с тренером Игорем Никитиным. Позавчера в сложном противостоянии в финале вы победили челябинский «Трактор». Это впервые, как я понимаю, в истории клуба железнодорожников. Хочу поздравить коллектив, передайте самые добрые слова хоккейному клубу «Локомотив», — цитирует Мишустина официальный сайт Правительства России.