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Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место трагедии 2011 года

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место трагедии 2011 года
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Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место трагедии команды 2011 года. Об этом рассказал нападающий ярославского клуба Егор Сурин, который опубликовал фотографию в своём телеграм-канале и пресс-служба железнодорожников.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба ВКонтакте.

Напомним, крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

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