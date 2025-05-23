Главный тренер «Трактора» Гру рассказал, чему его научил год в России

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос о жизни и работе в России.

— Чему вас научил год в России?

— Как тренера – это новая лига, новая система. Я ставил целью играть так, как мне нравится, и если надо будет что-то поменять, мы это сделаем. Мы адаптировались. В целом это отличная лига для тренера, потому что здесь хорошие команды, тренеры, есть трудности с длинными перелётами. В Америке все играют одинаково, а здесь много разных нюансов и плюс большие, маленькие площадки. Это бросает тебе вызов как тренеру. Тут как в АХЛ, если ты не готов, то проиграешь даже команде из нижней части таблицы. Очень важно быть готовым к каждой игре.

С личной точки зрения это долгий сезон – 10 месяцев вдали от дома, я привык, что работаю 7-8 месяцев в сезоне. Больше всего я горжусь, что оказался в команде, где много хороших людей. Отличные ребята! Я никого не знал, а сейчас уже все почти понимают мои шутки! В хоккее надо выстраивать отношения. Это бизнес, здесь важен результат, и гораздо проще работать в хорошей обстановке, с хорошими людьми.

Я, конечно, работаю для игроков, для команды, а не для болельщиков. Но приятно, когда они приходят и поддерживают, и им нравится. Нам очень повезло, что мы застали этот период Шабанова, местного воспитанника. Если он уедет в НХЛ, желаю ему удачи.

Челябинск – хороший опыт для меня. Когда я буду старым и сидеть в кресле-качалке с сигарой, буду вспоминать всех людей из Сиракьюз, Челябинска, Рочестера. Надеюсь, я всё это буду помнить. Это большой вызов, я приехал, не знаю языка. Мне помогали, некоторые ребята говорили по-английски. Не знаю, как в других клубах, но тут меня хорошо приняли и игроки, и клуб, и город. Челябинск – лучшее место для начала карьеры в КХЛ, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.