Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Волков: по Шабанову ситуация неясная. Наверняка он доедет до НХЛ на следующий сезон

Волков: по Шабанову ситуация неясная. Наверняка он доедет до НХЛ на следующий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, как изменится команда к следующему сезону, упомянув форварда Максима Шабанова.

— Как сильно обновится команда?
— Есть ОСА – Кравцов, Дер-Аргучинцев, по Шабанову ситуация пока неясна, но все понимают, куда он стремится. Наверняка он доедет на НХЛ на следующий сезон. Резких движений делать не будем, у нас был состав с лидерами, харизматичными игроками, которые довели нас до финала, подарили яркое зрелище. Нужно будет тщательно оценивать, кого мы хотим привлечь, кто есть на рынке – как на внутреннем, там и внешнем. Североамериканский рынок очень тихий, сложно сказать, с чем это связано. Работа ведётся ежедневно, постараемся оставить максимум положительного из этого года и усилить какие-то позиции. Конкретики нет, но не нужно бояться, что команда распадётся. Процентов 70 либо на контрактах, либо есть положительная динамика в переговорах. Нужны точечные усиления, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Волков: «Трактор» строил команду с прицелом, что нам придётся играть с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android