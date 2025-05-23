Волков: по Шабанову ситуация неясная. Наверняка он доедет до НХЛ на следующий сезон

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, как изменится команда к следующему сезону, упомянув форварда Максима Шабанова.

— Как сильно обновится команда?

— Есть ОСА – Кравцов, Дер-Аргучинцев, по Шабанову ситуация пока неясна, но все понимают, куда он стремится. Наверняка он доедет на НХЛ на следующий сезон. Резких движений делать не будем, у нас был состав с лидерами, харизматичными игроками, которые довели нас до финала, подарили яркое зрелище. Нужно будет тщательно оценивать, кого мы хотим привлечь, кто есть на рынке – как на внутреннем, там и внешнем. Североамериканский рынок очень тихий, сложно сказать, с чем это связано. Работа ведётся ежедневно, постараемся оставить максимум положительного из этого года и усилить какие-то позиции. Конкретики нет, но не нужно бояться, что команда распадётся. Процентов 70 либо на контрактах, либо есть положительная динамика в переговорах. Нужны точечные усиления, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.