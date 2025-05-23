Волков — о травмах в «Тракторе»: ребята вопреки предписаниям говорили, что будут играть

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал про отношение к травмам со стороны игроков челябинского клуба.

«У нас достаточно много травм. В плей-офф ребята не щадят друг друга, получают травмы, которые в регулярке должны были бы требовать длительного восстановления. Но ребята играли с травмами, некоторые были достаточно серьёзны, и ребята сами решали, что готовы играть с такими повреждениями. Были переломы, Робинсон получил болезненный удар в голову, Светлаков получил тяжёлую травму, после которой не каждый бы решился выйти на площадку. Но это плей-офф, ребята играют всегда с повреждениями. Был удивлён, что ребята сами проявляли инициативу и вопреки медпредписаниям говорили, что будут играть. Это говорит о характере команды», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.